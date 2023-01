Sopralluogo al Maradona, c'è l'ok per Napoli-Cremonese

Napoli-Cremonese di Coppa Italia, prevista alle 21 di stasera allo Stadio Maradona di Fuorigrotta, si giocherà. Nell'impianto s'è svolto un sopralluogo alla presenza anche di vigili del fuoco, incaricati della prefettura e delegati della Lega Calcio, ed è arrivato l'ok alla gara nonostante il pesante maltempo che sta rendendo particolarmente difficile la giornata nel capoluogo partenopeo.

Non si è ritenuta necessaria neanche la chiusura degli spalti - pure in un primo momento paventata - e quindi il match si giocherà a porte aperte con attesi circa 30mila tifosi.

Turnover: come giocherà il Napoli

Squalificato Lozano e influenzato Kvaratskhelia, Spalletti dovrebbe schierare in attacco Raspadori, Simeone ed Elmas. In difesa dovrebbero esserci Olivera, Ostigard e Juan Jesus al centro e Bereszyinski all'esordio. Tra i pali Sirigu, per quella che sembra essere la sua prima e ultima partita con la maglia azzurra (sembra destinato alla Fiorentina).

I dubbi sono a centrocampo: fuori Demme, dovrebbe giocare sicuramente Ndombele come mezzala. Possibilità Gaetano, ma anche che uno tra Lobotka e Anguissa effettivamente giochi dal primo minuto.