Spalletti: "C'è tanta delusione. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità"

"Siamo dispiaciuti, c'è tanta delusione. Siamo fuori perché abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Non siamo stati bravi come sempre a gestire la palla anche se la partita era in completa sicurezza. Potevamo riuscire a chiuderla prima". Luciano Spalletti ha analizzato così la sconfitta ai rigori contro la Cremonese e l'eliminazione del Napoli agli ottavi di Coppa Italia ai microfoni di Mediaset.

"Abbiamo fatto degli errori, abbiamo subito delle situazioni in area di rigore e in una di queste ci hanno fatto gol. Poi siamo stati meno puliti del solito, abbiamo perso qualche palla banale e poi ai rigori loro sono stati bravissimi. Bisogna far loro i complimenti. Non siamo stati bravi come lo siamo di solito, anche se la partita era al sicuro. Non hanno fatto molto poi c’è anche un po’ di casualità e abbiamo preso gol, abbiamo sprecato due occasioni in superiorità numerica, abbiamo preso due pali e funziona così", ha aggiunto il tecnico azzurro.

"Quando fai errori complicati e metti in discussione una gara che era al sicuro poi diventa complicato. Tutti i giocatori conoscono la storia delle partite, poi se non riesci a ripetere la qualità che hai messo in tutte le altre partite poi diventa difficile perché anche gli altri giocano e se gli gira bene l’episodio ti mettono in difficoltà", ha concluso Spalletti.