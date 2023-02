Spalletti: "La città ci tiene sul pezzo". Di Lorenzo: "Sappiamo di avere una grandissima opportunità"

Il tecnico Luciano Spalletti ed il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo hanno commentato Napoli-Cremonese ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le loro dichiarazioni:

Spalletti

"La città ci tiene sul pezzo, i nostri tifosi lo fanno e la possibilità di fare qualcosa di importante. Tutti percepiscono l'importanza, forse troppo e infatti nel primo tempo eravamo un po' nervosi e imprecisi. La Cremonese ci ha fatto perdere delle energie per recuperare i palloni sui loro quinti. Nel secondo tempo molto meglio, abbiamo fatto girare la palla con più qualità e ordine. La disponibilità dei giocatori è totale, abbiamo calciatori professionisti e bravi ragazzi che si allenano bene. Ognuno di loro spende delle corse per aiutare la squadra, sono pronti a distruggersi sul campo per arrivare al risultato. Questo è l'atteggiamento che serve perché ogni risultato può fare la differenza per noi. Pensiamo partita dopo partita. Ci fanno pensare che il campionato sia già vinto e che possiamo pensare ad altro, ma non è così. L'attenzione al dettaglio resta massima".

Di Lorenzo

"Quest'anno sappiamo di avere una grandissima opportunità, è inutile girarci intorno, ma la squadra è super concentrata, sa che mancano tante partite e tutte difficili. Continuiamo così, continuiamo a lavorare in questo modo che ci sta dando tanti frutti. Sappiamo tutti che abbiamo passato un'estate un po' particolare per queste partenze eccellenti, l'obiettivo era subito di formare un nuovo gruppo. Sono stato super onorato quando il mister mi ha dato la fascia e sto cercando ogni giorno di meritarmela. Spero di continuare così, stiamo facendo un gran campionato. Speriamo tutti di arrivare in fondo...".