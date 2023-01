Napoli-Cremonese, al Maradona terna arbitrale tutta al femminile

Terna arbitrale tutta al femminile per Napoli-Cremonese, match di Coppa Italia valido per gli ottavi di finale, in programma martedì 17 gennaio alle ore 21.00 allo stadio Maradona.

A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, che sarà coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti.

Quarto uomo Di Bello. Al Var ci sarà Marini, con Muto aiuto Var.