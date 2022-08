Napoli, convocati e probabile formazione per Verona: out Fabian

C'è subito una sorpresa nel primo elenco convocati della stagione. Fabian Ruiz non seguirà la squadra a Verona. Una sorpresa che ha il sapore anche dell'inizio di mercato perché è noto che il Napoli sta trattando la cessione dello spagnolo al Psg per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Per il resto, è più o meno quello che ci si aspettava. Simeone non figura nell'elenco e non potrebbe essere altrimenti visto che non c'è ancora l'ufficialità del suo acquisto, mentre compare Salvatore Sirigu. C'è Alessio Zerbin, mentre Gaetano deve scontare due giornate di squalifica.

PORTIERI: Meret, Sirigu, Marfella; DIFENSORI: Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, J. Jesus, Olivera, Zanoli, Ostigard; CENTROCAMPISTI: Anguissa, Lobotka, Zielinsky, Elmas, Demme, Zerbin; ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Osimhen, Lozano, Politano, Ounas.

Per quanto riguarda la formazione titolare, probabile che Spalletti si affidi all'undici provato nelle ultime amichevoli, con Kim e Kvara subito titolari e Lozano preferito a Politano, al rientro dall'infortunio. Meret in vantaggio su Sirigu nonostante il suo futuro dipenda dall'esito delle trattative che il Napoli sta portando avanti con Chelsea e Psg per Kepa e Navas. Azzurri che non avranno in panchina un attaccante di scorta, visto che Petagna è stato ceduto al Monza, il Cholito non è ancora tesserato e il baby Ambrosino non è al meglio.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinsky; Kvaratskhelia, Osimhen, Lozano.