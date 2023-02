Commentatori entusiasti del Napoli in centro America: "E' la squadra più equilibrata dei top campionati europei" | VIDEO

Nel corso della trasmissione "Sports Center", in onda sulla nota emittente internazionale "Espn Deportes", i giornalisti messicani Adalberto Franco e Jorge Pietrasanta hanno analizzato il momento del Napoli dopo l'ennesimo successo in campionato sull'Empoli per 2-0.

In particolare Pietrasanta ha definito la compagine di Spalletti come "la squadra più equilibrata di tutti i principali campionati europei".

Il video tratto dal canale ufficiale Youtube di "Espn Deportes":