Napoli, è subito Osimhen show: gli azzurri segnano 21 gol in due partite

Prima uscita stagionale per il Napoli edizione 2020-2021. Gli azzurri hanno affrontato nel pomeriggio Castel di Sangro e l'Aquila in un triangolare amichevole disputato allo stadio Teofilo Patini. 21 in totale i gol siglati in 90 minuti dagli uomini di Gattuso, 10 alla squadra locale e 11 contro l'Aquila.

Subito protagonista l'uomo più atteso, Victor Osimhen, autore di una tripletta nei suoi primi 7 minuti con indosso la maglia azzurra. Doppietta anche per Milik nel primo dei due match e per Lozano nel secondo, chiuso spettacolare gol di tacco di capitan Insigne.

Napoli-Castel di Sangro 10-0

Napoli (4-3-3): Meret (37' Contini), Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Hysaj, Gaetano, Demme, Zielinski, Politano, Milik (30' Llorente), Younes.

Marcatori: Politano (3), Milik (2), Younes (2), Di Lorenzo, Koulibaly, Gaetano

Napoli-L'Aquila 11-0

Napoli (4-2-3-1): Ospina (34' Contini), Malcuit, Manolas, Rrahmani, Ghoulam, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen.

Marcatori: Osimhen (3), Insigne (3), Lozano (2), Mertens (2), Ghoulam.