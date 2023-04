Il Napoli può essere campione tra domenica e martedì: tutte le combinazioni possibili

Il Napoli si avvicina sempre di più allo scudetto. L'aritmetica potrebbe arrivare già domenica a ora di pranzo, nel caso in cui sabato gli azzurri battessero la Salernitana e la Lazio non dovesse vincere in casa dell'Inter nel lunch match della 32esima giornata.

Nel caso in cui non dovesse verificarsi questa combinazione di risultati, la chance di festeggiare si ripresenterebbe appena due giorni dopo, martedì 2 maggio, quando gli uomini di Spalletti saranno di scena a Udine per l'anticipo del turno infrasettimanale.