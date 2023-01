Pari Milan, Napoli campione d'inverno con due turni d'anticipo: la classifica

Il Napoli è campione d'inverno del campionato 2022/2023 con due turni d'anticipo. Con il pari in extremis del Milan in casa contro la Roma per 2-2, gli azzurri non possono più essere raggiunti prima del giro di boa.

Attualmente, infatti, il vantaggio degli uomini di Spalletti è di 7 punti sia sui rossoneri che sulla Juventus, prossima avversaria al Maradona venerdì sera.

Questa la classifica in Serie A dopo 17 giornate:

Napoli 44

Juventus e Milan 37

Inter 34

Lazio e Roma 31

Atalanta 28

Udinese 25.