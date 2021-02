Le ultime sul Napoli: tutte le notizie di giornata sugli azzurri

Nuova tegola per il Napoli. Kostas Manolas, sostituito nel match di Marassi contro il Genoa, si è sottoposto questa mattina, presso la clinica Pineta Grande, agli esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado della caviglia destra, con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore.

Le condizioni del calciatore verranno valutate tra tre settimane. Il difensore - rende noto il club partenopeo sui suoi canali di comunicazione ufficiali - ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Gattuso, dunque, sarà costretto a rinunciare al difensore greco per alcune settimane. Buone notizie, invece da Fabian Ruiz, che ha svolto quest'oggi l'intera seduta in gruppo e potrebbe essere tra i convocati per la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Rinnovo Hysaj, l'agente: "Discorso chiuso"

"Novità sul rinnovo di Hysaj? Il discorso è chiuso. Sappiamo che dall’anno prossimo saremo altrove, l’intenzione del Napoli è di guardare in altre direzioni. Stiamo parlando con altri club, come giusto che sia, tenendo presente che Hysaj farà il suo dovere fino a giugno. Anche altri giocatori vogliono ingaggi importanti, ma in più hai l’incognita che non sai se può far meglio di Elseid". Così Mario Giuffredi, agente del terzino albanese, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Atalanta-Napoli, fischia La Penna

Sarà l'arbitro La Penna di Roma a dirigere Atalanta-Napoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Assistenti: Longo-Baccini. IV Uomo: Pasqua.

Al Var ci sarà Irrati, assitito da Cecconi.

Mario Rui, parla l'agente

"Mario Rui? Negli anni ha sempre fatto cose importanti. In alcune partite può piacere, in altre no. Quest’anno sta avendo qualche partita con qualche approccio sbagliato, ma mi piacerebbe commentare tra 2-3 anni il prossimo terzino sinistro del Napoli per capire chi è meglio di lui". Così Mario Giuffredi, agente del terzino portoghese del Napoli, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Compleanno per Edo De Laurentiis

Compleanno in casa azzurra. Edoardo De Laurentiis compie 36 anni. Il vice Presidente del Napoli è nato, infatti, l'8 febbraio 1985.