Napoli, obiettivo Cagliari ma potrebbe essere out un altro difensore azzurro

Il Napoli è tornato al lavoro dopo la vittoria di ieri sera con lo Sporting Braga in Champions League, con gli azzurri che freschi di qualificazione agli ottavi di Champions hanno iniziato a preparare la prossima gara di campionato col Cagliari.

Ancora out Mario Rui e Olivera, mancherà un altro elemento della difesa: Ostigard sarà fuori per influenza.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio col Braga hanno svolto lavoro di scarico, gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partita sul campo 1 con l'integrazione di alcuni elementi della Primavera.

Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Olivera ha fatto terapie e personalizzato in palestra. Ostigard invece assente per un leggero stato influenzale.