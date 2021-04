Napoli-Cagliari, dove vedere la partita: canale tv e orario

Napoli e Cagliari scenderanno in campo domenica 2 maggio allo Stadio Maradona alle ore 15,00 per la 34esima giornata del campionato di Serie A.

Match importante per entrambi le compagini, nella fase decisiva della stagione per i rispettivi obiettivi.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 252 ed in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.