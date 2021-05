Napoli "beffato" nei minuti di recupero dal Cagliari: passo falso nella lotta Champions

Passo falso del Napoli nella rincorsa per un posto in Champions League. Gli azzurri, dopo il gol nel primo tempo siglato da Osimhen, hanno rischiato in più occasioni di essere raggiunti dal Cagliari, anche se la traversa ha negato a Demme il gol del 2-0.

Solo le prodezze di Meret hanno salvato il risultato, fino almeno al pareggio di Nandez dopo il terzo minuto di recupero del secondo tempo su una dormita generale della difesa.

Il Napoli resta momentaneamente al quarto posto in attesa però della partita della Juventus. Viene superato dal Milan che ha sconfitto in casa il Benevento, mentre resta invariata la distanza dal Sassuolo che ha pareggiato in casa contro l'Atalanta.

Polemiche per il gol annullato a Osimhen

Carlo Alvino ha commentato su Twitter il pareggio del Napoli: "Un gol regolarissimo di Osimhen annullato dall’arbitro e con il Var Mazzoleni naturalmente silente nega al Napoli la vittoria! Senza se e senza ma. Il resto sono solo chiacchiere! Nulla è ancora perduto ... ma con altri arbitri e non il solito addetto al Var".