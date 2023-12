Napoli-Braga, Mazzarri: "Dobbiamo pensare solo a vincere, possibilmente senza subire gol"

"Domani è fondamentale passare il turno. Io sono proiettato giorno per giorno a migliorare ogni aspetto. Questa squadra ha dimostrato di saper giocare a calcio. Deve, però, ritrovare l'equilibrio che aveva lo scorso anno e riacquistare le certezze che aveva. Mi farebbe piacere vedere una fase difensiva più attenta. Col Braga mi aspetto una squadra più solida e più compatta, e che sia più concreta. Mi interessa principalmente passare il turno, ma anche vedere che siamo solidi e che non regaliamo niente agli avversari. Bisogna acquisire maggiore sicurezza difensiva". Così Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Braga.

Il terzino sinistro

"Natan sta facendo quello che può fare. Mi aspetto che spinga di più. Quando si arriva dal Brasile in un campionato come il nostro, si paga dazio. Vediamo cosa posso fare su quella corsia. C'è anche Zanoli che può giocare lì, ha avuto dei problemi fisici e ha un minutaggio ridotto", ha aggiunto il tecnico azzurro parlando delle possibili scelte sulla corsia mancina.

La qualificazione agli ottavi

"Giochiamo in casa e con il Braga dobbiamo pensare a vincere la partita, senza fare calcoli. Noi dobbiamo provare a concedere pochissimo all'avversario e non pensare a niente. Dobbiamo cercare di vincere, come facciamo sempre, possibilmente senza subire gol".

Osimhen

Mazzarri ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dell'impiego di Victor Osimhen: "Stamattina era un giorno quasi di scarico per tutti, domani tornerà, ci parlerò e vedremo se sarà in condizioni di partire dal 1'. Oltretutto tra poco ci sarà la Coppa d'Africa e dovremo farne a meno. Abbiamo due giocatori importanti come Raspadori e Simeone che hanno già dimostrato in passato di esserlo".

Juan Jesus: "Dobbiamo avere pazienza, le vittorie arriveranno"

"Quando si vince dopo 33 anni non è facile. Le aspettative crescono, sia da parte dei tifosi che da parte nostra. Dobbiamo avere pazienza, le vittorie arriveranno. Dobbiamo essere tranquilli e sereni, in campo ci andiamo noi. Mazzarri lo conosco da tanto tempo, ci sta dando tanta carica". Così Juan Jesus, che ha parlato in conferenza stampa.

Il difensore brasiliano ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Tre mesi fa eravamo campioni d'Italia e ora non possiamo pensare di non saper più giocare a calcio. Sicuramente gli avversari giocano col sangue agli occhi, è cambiato anche il loro atteggiamento verso di noi".