Mazzarri: "Sono fiducioso, i ragazzi mi seguono. Ma il cammino è ancora lungo"

"Al di là del passare il turno mi interessava non prendere gol, ultimamente eravamo lunghi, prendevamo gol e non riuscivamo a sentirci solidi. Alcune cose sono riuscite, altre meno, poi abbiamo anche fatto riposare qualcuno. È stata una giornata positiva. Rivedere il Napoli dello scorso anno? Il mio obiettivo è far capire ai ragazzi la difficoltà di essere campioni d'Italia. Sono contento di aver visto cose già viste lo scorso anno. Ma il cammino è ancora lungo". Così Walter Mazzarri ha commentato il successo sullo Sporting Braga ai microfoni di Sky Sport.

"Qualche occasione l'abbiamo concessa ma siamo già migliorati, come nella marcatura in area sui cross. Questo processo di miglioramento sta andando avanti. Sono abbastanza fiducioso, vedo i ragazzi che mi seguono. Il 433 è il mio modulo preferito, ma ho sempre detto che ci vogliono giocatori giusti, e questo Napoli li ha. Voglio continuare così, se riesco a fare quello che mi sono prefissato, è il mio sistema preferito", ha aggiunto l'allenatore del Napoli.

Chiusura su Natan: "Ha delle doti importanti, era un po' demoralizzato e andava sostenuto".