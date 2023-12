Il Napoli vola agli ottavi di Champions: battuto il Braga al Maradona

Il Napoli centra il primo obiettivo stagionale e accede agli ottavi di finale di Champions League grazie al successo per 2-0 al Maradona sul Braga. Mazzarri alla vigilia aveva chiesto alla squadra di passare il turno con una vittoria senza subire gol ed è stato accontentato.

Una affermazione importante, quella sui portoghesi, anche in chiave rincorsa, seppur complicata, per un posto al Mondiale per Club 2025, con la Juve ancora distante dagli azzurri.

MAZZARRI CONFERMA GLI UNDICI DI TORINO - Walter Mazzarri conferma in toto l'undici titolare sceso in campo venerdì sera all'Allianz Stadium contro la Juventus. In difesa spazio ancora a Juan Jesus accanto a Rrahmani, con Natan a sinistra. Al centro dell'attacco c'è Osimhen, reduce dal viaggio lampo in Marocco per ritirare il Pallone d'Oro africano 2023.

IL NAPOLI LA SBLOCCA PRESTO - Il Braga si rende pericoloso nei primissimi minuti di gioco, con Bruma che sfiora la rete dopo circa 120 secondi. All'8, però, il Napoli passa con un autogol di Serdar Saatci, che devia nella propria porta un cross di Politano dalla destra. Al 25' gran parata di Meret, che salva il risultato su un bolide di Horta dalla distanza. Al 31' ci prova Zielinski con tiro sottomisura, ma Matheus respinge in angolo. Il raddoppio è solo rimandato di pochissimo e arriva al minuto 33: bella sgroppata di Natan sulla sinistra, il brasiliano serve al centro Osimhen che in qualche modo devia il pallone in porta regalando il 2-0 ai partenopei, risultato con il quale si chiude la prima frazione.

La ripresa inizia con Politano che sfiora il terzo gol azzurro. L'esterno della Nazionale ci riprova al 53' con un tiro a giro meno pericoloso del precedente. Al 60' Mazzarri opera il primo doppio cambio: dentro Cajuste e Elmas, fuori Zielinski e Politano. Al 65' Anguissa e Osimhen falliscono in tandem una ghiotta occasione creata dal nigeriano. Al 68' spazio a Gaetano e Raspadori, che rilevano Lobotka e Osimhen. Al 72' ultimo cambio tra le fila azzurre, con Ostigard che rimpiazza Juan Jesus. Raspadori pesca bene Kvaratskhelia con uno splendido invito, ma il georgiano, ben lanciato a rete, calcia sul portiere avversario. L'attaccante azzurro ci prova ancora, ma il gol non arriva. Finisce 2-0, con il Napoli che può festeggiare il passaggio del turno.

LA CLASSIFICA FINALE DEL GRUPPO C - Questa la classifica finale del girone C: Real Madrid 18, Napoli 10, Sporting Braga 4 e Union Berlino 2.

"MAZZARRI GONFIA LA RETE": LO STRISCIONE ESPOSTO IN CURVA - "Mazzarri gonfia la rete!". Questo il testo di uno striscione apparso nel corso del primo tempo in Curva B a firma dei Fedayn 1979.

LA PRIMAVERA CHIUDE IL GIRONE DI YOUTH LEAGUE AL TERZO POSTO - Si conclude con un pari per 2-2 contro i pari età del Braga al Piccolo di Cercola l'esperienza stagionale della Primavera azzurra nella Youth League. I ragazzi di Tedesco non accedono alla fase successiva, essendosi piazzati terzi nel proprio girone con 4 punti, alle spalle di Real Madrid e Braga e davanti all'Union Berlino.