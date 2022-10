Osimhen: "Adoro Raspadori. Kvaratskhelia? Non avete visto ancora nulla..."

"Complimenti alla squadra per la vittoria e anche al Bologna, che è un'ottima squadra. Spalletti a fine primo tempo ci ha dato la carica giusta per uscire e per vincere la partita, sono molto importanti questi 3 punti. Il gol? E' sempre importante segnare qui, in questo stadio, l'atmosfera è pazzesca. Sono contento della prestazione e del gol, ora dobbiamo spingere per continuare questo momento". Così Victor Osimhen ha parlato al termine di Napoli-Bologna ai microfoni di Dazn.

L'attaccante azzurro ha parlato anche dei compagni di reparto Raspadori e Kvaratskhelia: "Raspadori lo adoro, non solo perché è un mio compagno, era già un grande al Sassuolo, lui è un top player. E' decisivo per la squadra, abbiamo un bel rapporto dentro e fuori dal campo. Sta crescendo, essere solidali con i compagni è importante, sono molto felice. Sono molto contento per Kvara, si merita tutto ciò che sta vivendo. E' un gran giocatore, ma è appena all'inizio. Non avete visto ancora nulla, in allenamento è molto meglio, ha tanta qualità ed è in fiducia. Avete visto come possa essere decisivo. Credo non abbiate visto ancora nulla".