Spalletti: "E' bellissimo essere l'allenatore di questo Napoli"

"Queste sono partite importantissime da portare a casa, c'è il rischio che la squadra in certi momenti si abbassi e si lasci coinvolgere in cose più normali. Hanno dimostrato grandissima mentalità, bellissima partita su tanti aspetti. Tante giocate, tante occasioni, ne abbiamo avute più di altre volte. Vedendoli andare a caccia e ritrovarli, è bellissimo essere il loro allenatore in questo momento". Così Luciano Spalletti ha commentato Napoli-Bologna ai microfoni di Dazn.

Il tecnico azzurro ha parlato anche del raffronto tra lo scorso anno e questo: "Ci sono delle buone sensazioni. La squadra gioca un gran calcio, li vedo partecipi anche quest'anno, noi vogliamo andare a tentare di migliorare sempre, a tentare altre cose nello sviluppo delle azioni. Vedo interesse all'allenamento, coinvolgimento, ognuno tenta di fare il massimo per giocare con il compagno. Lo spogliatoio dell'anno scorso dava molto aiuto su quello che erano le responsabilità nelle situazioni difficili. Avevamo quei totem lì, la palla a loro non bruciava. Quest'anno, trovandosi molti giovani, sì hanno più coraggio".