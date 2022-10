Il Napoli mantiene la vetta della classifica: batutto il Bologna in un match batticuore

Il Napoli non arresta la sua corsa e vince ancora, battendo per 3-2 il Bologna al Maradona al termine di una partita dalle mille emozioni. Gli azzurri mantengono così la vetta della classifica e proseguono nella loro impressionante marcia stagionale. Di Juan Jesus, Lozano e Osimhen le reti che regalano il successo.

Le scelte di Spaletti

A sostituire l'infortunato Anguissa è come previsto Ndombele. In difesa c'è ancora Juan Jesus a far coppia con Kim. Rispetto al match con l'Ajax Mario Rui e Politano tornano titolari. Al centro dell'attacco confermato Raspadori.

Il match

Il Napoli conduce il match sin dalle battute iniziali, ma il Bologna si chiude in maniera molto compatta, con Zirkzee molto isolato in avanti. Al 19' prima grande occasione per gli azzurri: splendido scambio sull'asse Kvaratskhelia-Raspadori, con l'attaccante della Nazionale che calcia di pochissimo a lato nel tentativo di battere Skorupski in uscita. Al 24' ci prova Mario Rui, ma il suo sinistro si stampa sull'incrocio esterno dei pali. Il Napoli spinge il piede sull'acceleratore con il passare dei minuti. Al 26' slalom di Kvaratskhelia in area e assist al bacio per Politano, che da posizione centrale ed ideale calcia alto. Al 40', però, il Bologna passa a sorpresa in vantaggio. Traversone dalla sinistra di Cambiaso e Zirkzee a centro area batte Meret e sigla il suo primo gol in Italia. Allo scadere della prima frazione il Napoli pareggia subito il match grazie a Juan Jesus, lesto a deviare in rete un pallone vagante in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Spalletti lascia negli spogliatoi Politano e Raspadori e lancia subito nella mischia Lozano e Osimhen. Al 48' è proprio il messicano a portare in vantaggio gli azzurri, che al termine di una rocambolesca mischia nell'area felsinea, batte con un potente tiro Skorupski. Al 51' come un fulmine a ciel sereno arriva l'immediato pareggio del Bologna: Barrow con un tiro non irresistibile dalla distanza sorprende Meret. Al 69' Kvaratskhelia, ancora una volta nelle vesti di ispiratore, trova l'imbucata giusta per Osimhen che batte in uscita Skorupski e riporta in vantaggio i partenopei. Al 70' esce Ndombele, sostituito da Elmas. Al 76' nuovo cambio tra le fila azzurre: Olivera rileva Mario Rui. Al 78' Zielinski prova a chiudere il match, ma la traversa gli dice di no. All'81' si rivede finalmente Demme: l'italo-tedesco rimpiazza Lobotka. All'87' grande azione di Zielinski e invito per Lozano che in spaccata a centro area devia a rete, trovando però una provvidenziale opposizione di Skorupski. Finisce 3-2 ed il Maradona esplode di gioia.