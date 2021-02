Napoli-Benevento, le probabili formazioni: Gattuso concede una chance a Ghoulam?

Il derby contro il Benevento, in programma domenica pomeriggio al Maradona con calcio d'inizio alle ore 18,00, sarà un match fondamentale per il Napoli nella corsa al quarto posto. Gli azzurri hanno assoluto bisogno di punti per non perdere il treno Champions.

Gattuso dovrà valutare le condizioni dei suoi uomini, che hanno speso non poco nel ritorno di Europa League contro il Granada. Proprio in virtù delle indicazioni fornite dalla squadra nell'incontro di giovedì, il tecnico potrebbe decidere di dare finalmente una chance dal primo minuto a Faouzi Ghoulam, apparso tra i più pimpanti contro gli spagnoli.

In attacco Mertens dovrebbe partire ancora dalla panchina, mentre Osimhen e Lozano non ci saranno. In difesa ballottaggio tra Maksimovic e Rrahmani per un posto accanto a Koulibaly.

Nel Benevento Inzaghi dovrà rinunciare allo squalificato Glik. Assenti per infortunio anche Improta e Iago Falque.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-1-2): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne. All. Gattuso

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò, De Paoli, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita; Caprari, Lapadula. All. Inzaghi (squalificato)

L'arbitro

Sarà l'arbitro Abisso di Palermo a dirigere Napoli-Benevento, quinta giornata di ritorno di Serie A. Assistenti: Galetto-Pagliardini. IV Uomo: Sacchi. VAR: Valeri-Giallatini.

Tre i precedenti in Serie A del Napoli con l'arbitro siciliano:

Napoli-Cagliari 3-0, 1 ottobre 2017

Napoli-Verona 2-0, 6 gennaio 2018

Genoa-Napoli 1-2, 10 novembre 2018.

I precedenti

Sarà la quarta volta che Napoli e Benevento si affrontano in Serie A. E' la seconda sfida in casa azzurra. L'unico precedente interno risale al 17 settembre 2017: Napoli-Benevento 6-0.