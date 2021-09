Napoli-Benevento: pochi varchi aperti al Maradona, file lunghissime all'ingresso

Polemiche all'inizio del match amichevole al Maradona di Fuorigrotta tra Napoli e Benevento.

Come sottolineato anche con video - poi postati sui social - da numerosi tifosi degli azzurri, le cose non sono filate lisce per l'ingresso allo stadio degli spettatori.

I pochi varchi aperti hanno costretto i tifosi a file lunghissime, centinaia di metri, che si sono protratte ben oltre il calcio d'inizio della partita.