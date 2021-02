Il Napoli torna alla vittoria: battuto 2-0 il Benevento nel derby

Un gol per tempo di Mertens e Politano regala agli azzurri il successo sui sanniti

Il Napoli torna alla vittoria battendo per 2-0 al Maradona il Benevento nel derby di campionato. Successo importante per gli azzurri, che restano agganciati al treno europeo in classifica.

Mertens festeggia il ritorno in campo da titolare e la sua 250esima presenza in Italia con il gol che sblocca il match al minuto 35. Il belga è lesto a sfruttare un tiro cross di Ghoulam e a trafiggere Montipo’ con una zampata delle sue.

Nella ripresa Politano completa l'opera, siglando la rete del 2-0 al termine di un'azione carambolesca. Nel finale espulso Koulibaly per doppia ammonizione. Il difensore franco-senegalese non ci sarà mercoledì prossimo nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo, causa squalifica.

LE SCELTE – Gattuso rilancia Ghoulam e Mertens dal primo minuto e torna al 4-2-3-1. In difesa Rrahmani vince il ballottaggio con Maksimovic per affiancare Koulibaly. Inzaghi lascia inizialmente in panchina Roberto Insigne, autore del gol sannita nel match dell’andata.

RIPRENDE IL SILENZIO STAMPA – Archiviati gli obblighi Uefa per l’Europa League, il Napoli è tornato in silenzio stampa. Nessun tesserato azzurro, infatti, ha rilasciato dichiarazioni alle tv prima e dopo il match.

Il tabellino

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Fabian Ruiz, Bakayoko, Politano (85' Hysaj), Zielinski (82' Maksimovic), Insigne, Mertens (82' Elmas). A disp. Ospina, Contini, Mario Rui, Demme, Lobotka, Zedadka, Cioffi, Labriola, D'Agostino. All. Gattuso



Benevento: Montipò, Depaoli, Tuia, Barba, Foulon (64' Letizia), Hetemaj, Schiattarella (46' Roberto Insigne), Viola, Ionita (82' Moncini), Caprari (64' Sau), Lapadula (70' Gaich). All. Filippo Inzaghi



Arbitro: Abisso di Palermo

Marcatori: 34' Mertens, 66' Politano

Note: espulso all'81' Koulibaly per doppia ammonizione. Ammonito Di Lorenzo.