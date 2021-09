Male il Napoli in amichevole col Benevento: le streghe vincono 5-1

Partita scialba da parte dei ragazzi (molti giovanissimi) di Spalletti, non in grado di resistere agli assalti di un Benevento invece decisamente più squadra

Il pubblico c'era, il Napoli molto meno. Sono davvero poche le note positive emerse dall'amichevole degli azzurri contro il Benevento, vinta dalle streghe 5-1. Il Napoli non c'era come prestazione – alcuni azzurri, Kevin Malcuit su tutti, sono apparsi in grande difficoltà – ma neanche come uomini: con 10 nazionali indisponibili quello visto in campo è un lontano parente dell'11 che sta affrontando la stagione.

I tifosi hanno prima dovuto sopportare una fila lunghissima per entrare al Maradona (pochissimi i tornelli aperti), poi una partita scialba da parte dei ragazzi di Spalletti, non in grado di resistere agli assalti di un Benevento decisamente più squadra.

Tra il pochissimo di buono che ha mostrato il Napoli, sicuramente c'è Antonio Vergara, centrocampista centrale classe 2003 che fa un'ottima impressione. Il gol azzurro è stato segnato su rigore, da Matteo Politano. Negli avversari in rete anche l'ex, nonché fratello di Lorenzo, Roberto Insigne.