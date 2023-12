Sorteggi ottavi di finale Champions League, urna non fortunata per il Napoli

L'urna di Nyon non si rivela fortunata per il Napoli. Gli azzurri, infatti, affronteranno il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League. Si giocherà prima al Maradona, con il ritorno in Spagna.

Si ripete, dunque, la sfida con i catalani, già affrontati due volte negli ultimi tre anni tra Champions (2020) ed Europa League (2022). In entrambi i casi ad avere alla fine la meglio nel doppio confronto sono stati i blaugrana.

Va meglio all'Inter che pesca l'Atletico Madrid, mentre va peggio alla Lazio di Sarri che pesca il Bayern Monaco.

Mazzarri: "Sfida difficile, ma affascinante"

"Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile. Questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante". Questo il commento di Walter Mazzarri al sorteggio di Nyon.

Il Barcellona sui social: "Napoli, ci vediamo presto"

Una cartolina di Napoli e la scritta: "Ci vediamo presto". Così il Barcellona su Instagram ha dato appuntamento al Napoli per la gara degli ottavi di finale di Champions League dopo il sorteggio di Nyon che ha rimesso di fronte azzurri e blaugrana.