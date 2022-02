Napoli-Barcellona, l'invito del club azzurro ai tifosi che si recheranno allo stadio

In occasione dell'attesissimo match di Europa League contro il Barcellona, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli - rende noto il club partenopeo attraverso i propri canali ufficiali - apriranno alle ore 18.00, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

Si invitano i tifosi a presentarsi ai varchi di accesso con un valido biglietto e QR-code relativo alla certificazione verde rinforzata.

Il Napoli invita, inoltre, i suoi supporters a "contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri, di prendere visione del regolamento d’uso dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico".