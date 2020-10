Napoli-AZ Alkmaar, Alvino: "Potrebbe esserci un intervento dell'Asl. Club azzurro resta in attesa"

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha fatto il punto della situazione sul match di Europa League tra il Napoli e l'AZ Alkmaar alla luce dei numerosi contagi registrati nel club olandese.

"Dalla UEFA nessuna comunicazione ufficiale al Napoli sulla situazione in casa AZ. Il club resta in attesa. Potrebbe esserci anche un intervento della ASL. Il Napoli si attiene alle regole", scrive su Twitter il giornalista napoletano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mirone: "Forse la Uefa dovrebbe intervenire"

Su Radio Punto Nuovo è intervenuto il prof. Vincenzo Mirone, responsabile tamponi Covid-19 della SSC Napoli ed ordinario di Urologia all’Università Federico II: “Al Napoli faremo i tamponi come da protocollo e per giovedì avremo le risposte. Per quanto riguarda l’Alkmaar ed i positivi, rientriamo nella questione del buon senso. Da tecnico riscriverei protocolli adeguati a questo periodo molto simile al primo Covid. Forse la UEFA dovrebbe intervenire visto che riguarda una partita di Europa League, esattamente come è intervenuta la Lega per quanto riguarda la questione sulla partita Juventus-Napoli. Il Genoa ci è costato due positivi, Elmas e Zielinski. All’Alkmaar ci sono anche più positivi e metteremmo a rischio i nostri giocatori, è evidente ci sia preoccupazione. Oggi pomeriggio arriverà l’ultimo tampone che manca”.