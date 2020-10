Napoli-AZ Alkmaar, come vedere la partita

Esordio stagionale europeo per il Napoli di Rino Gattuso. Gli azzurri scenderanno, infatti, in campo questa sera allo Stadio San Paolo alle ore 18,55 per la prima giornata dei group stage di Europa League contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport 252. La gara sarà visibile in streaming anche su Sky Go e sulla piattaforma NowTv.

Il commento sarà affidato a Federico Zancan e Lele Adani.