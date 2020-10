8 nuovi positivi nell'AZ: "Pronti a venire a Napoli in 17. Si gioca se non c'è stop di autorità locali"

L'AZ Alkmaar, dopo l'anticipazione delle ore precedenti, ha integrato il comunicato di questa mattina sulla rilevazione di nuovi casi di positività al Coronavirus all'interno del gruppo giocatori. Sono, infatti, altri otto i calciatori contagiati, che si vanno ad aggiungere agli altri risultati positivi nei giorni scorsi, per un totale attuale di 13 persone del gruppo giocatori affetti da Covid-19.

"La maggior parte dei giocatori risultati positivi non presenta sintomi", ha reso noto il club olandese, che ha parlato anche dell'organizzazione in vista della trasferta di Napoli, in vista del match di Europa League in programma giovedì allo Stadio San Paolo.

"La partita si svolgerà, secondo la Uefa, a meno che le autorità locali non lo proibiscano. L'AZ si recherà mercoledì in Italia con una selezione di 17 persone, che sarà annunciata mercoledì mattina", scrive la società biancorossa sul proprio sito ufficiale.