Napoli-AZ Alkmaar, i convocati: Gattuso ritrova Insigne

Buone notizie per Gennaro Gattuso in vista dell'esordio stagionale in Europa contro l'Az Alkmaar. Il tecnico del Napoli, infatti, ritrova Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro torna a disposizione per la sfida contro gli olandesi, dopo l'infortunio accusato nel corso del match di campionato contro il Genoa.

Questo l'elenco completo dei convocati, che saranno a disposizione dell'allenatore calabrese per la prima giornata di Europa League: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne.