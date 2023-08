Napoli-Augsburg, dove vedere la partita

Domenica 6 agosto il Napoli scenderà in campo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per il terzo dei match internazionali amichevoli in programma nel ritiro in Abruzzo. Gli azzurri affronteranno i tedeschi dell'Augsburg, squadra che milita nella Bundesliga.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.30. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport in pay per view al costo di 9.99 euro.