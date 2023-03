Napoli-Atalanta, trasferta vietata agli ospiti. Gli orobici: "Evidente penalizzazione a danno della tifoseria bergamasca"

Niente trasferta per i tifosi bergamaschi allo stadio Maradona in occasione di Napoli-Atalanta, in programma sabato pomeriggio.

Con una nota sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta, che aveva impugnato al Tar Campania il decreto del Prefetto di Napoli che vieta di vendere ai residenti in provincia di Bergamo i biglietti per la gara, ha reso noto che il presidente del Tar Campania ha respinto la richiesta di sospensione d’urgenza del divieto, definendolo misura idonea vista la rivalità tra i sostenitori dei due club.

"L'Atalanta BC prende ovviamente atto della decisione e si rammarica per quella che essa giudica un’evidente penalizzazione a danno della tifoseria bergamasca", scrive il club orobico nella nota.