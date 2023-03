Verso Napoli-Atalanta: risentimento per Lozano, al Maradona fischia Colombo. Osimhen Mvp di febbraio

Dopo la sconfitta interna contro la Lazio di venerdì scorso, il Napoli prepara presso il traning center di Castel Volturno la sfida contro l'Atalanta, in programma sabato pomeriggio al Maradona.

Victor Osimhen, eletto nelle ultime ore dall'Aic miglior giocatore del campionato italiano nel mese di febbraio, non ha partecipato alla seduta di allenamento del mercoledì, perchè in permesso dalla società. Problemi, invece, per Hirving Lozano, che ha svolto lavoro differenziato per un risentimento.

Prosegue con il lavoro personalizzato in campo Giacomo Raspadori, che a questo punto potrebbe tornare a disposizione per la gara contro il Torino, mentre appare più difficile, al momento, una sua convocazione già per la sfida contro gli orobici.

Intanto l'Aia ha reso noto la sestina arbitrale designata per l'incontro tra gli uomini di Spalletti e quelli di Gasperini: sarà l'arbitro Andrea Colombo di Como a dirigere il match valido per la 26esima giornata di Serie A. Gli assistenti saranno Berti e Colarossi. IV uomo Doveri. Al Var ci sarà Valeri, coadiuvato da Abisso

Colombo ha un solo precedente con gli azzurri in Serie A e che risale al 17 febbraio scorso, in occasione del successo di Di Lorenzo e compagni in casa del Sassuolo per 2-0.