Napoli-Atalanta, i convocati di Gattuso per la sfida di Coppa Italia

Sono 22 i convocati di Gennaro Gattuso per Napoli-Atalanta. Il tecnico azzurro deve rinunciare ancora agli infortunati Mertens e Fabian Ruiz (ancora positivo al Covid).

Curiosità per il modulo con il quale Insigne e compagni scenderanno in campo, dopo gli esperimenti, anche a partita in corso, effettuati nell'ultima gara di campionato contro il Parma.

Questo l'elenco completo dei convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi.