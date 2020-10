Napoli-Atalanta al San Paolo, azzurri in campo dopo giorni di polemiche

È finalmente il momento di Napoli-Atalanta, che si gioca dopo la paradossale serata di Torino, quandoi il Napoli non si è presentato al match contro la Juve perché bloccato dall'Asl. Un episodio che oltre allo 0-3 a tavolino e al punto di penalità per gli azzurri, ha lasciato altri strascichi: oggi gli ultrà del Napoli hanno protestato con uno striscione esposto sul cavalcavia della Tangenziale, presso l'uscita di Fuorigrotta che conduce proprio allo stadio.

Così le squadre in campo per l'incontro valido per la quarta giornata di Serie A. Il Napoli (4-2-3-1) schiera Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Ruiz; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. L'Atalanta (3-4-2-1) invece Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Depaoli, De Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.