Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: assenze pesanti per Gattuso e Gasperini

Assenze importanti per Gennaro Gattuso e Gian Piero Gasperini in vista della sfida di andata della semifinale di Coppa Italia. Il Napoli dovrà infatti rinunciare agli infortunati Mertens e Fabian Ruiz (ancora alle prese con il Covid), mentre l'Atalanta non avrà a disposizione lo squalificato Palomino e l'infortunato Hateboer.

Gli azzurri potrebbero confermare quasi in toto l'undici titolare che ha battuto domenica scorsa il Parma al Maradona. In difesa Hysaj potrebbe agire sulla sinistra, vincendo il ballottaggio con Mario Rui. Tra gli ospiti Maehle dovrebbe sostituire Hateboer, mentre al centro della difesa ci sarà Romero, negativo al Covid.

Gasperini: "Semifinale in due tempi. Andare avanti sarebbe molto importante"

Gian Piero Gasperini ha presentato il match in conferenza stampa: “Ci aspetta una partita di grande valore, ci giochiamo la semifinale in due tempi, prima a Napoli e poi settimana prossima a Bergamo: andare avanti sarebbe un traguardo molto importante. In questo momento tutta l’attenzione è sulla Coppa Italia, in campionato ci sono ancora diciotto partite che sono veramente tante”.

In campionato a Napoli era arrivata una battuta d’arresto a inizio stagione, adesso gli orobici hanno voglia di riscattare quel passo falso: “Sicuramente mi aspetto un altro tipo di Atalanta perché quella fu una delle partite più difficili e brutte da parte nostra. Giochiamo contro una squadra indubbiamente forte, questo lo sappiamo e quindi dobbiamo arrivare bene a questo appuntamento”.

Dirige Fabbri, al Var c'è Banti

Sarà Michael Fabbri della sezione arbitrale di Ravenna a dirigere Napoli-Atalanta. I suoi assistenti saranno Sergio Ranghetti di Chiari e Davide Imperiale di Genova, IV ufficiale Maurizio Mariani di Aprilia, V.A.R. Luca Banti di Livorno, A.V.A.R. Alessandro Giallatini di Roma 2.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.

I precedenti

Sarà la nona sfida tra Napoli e Atalanta in Coppa Italia. E' la settima sfida in casa azzurra nella competizione.

Questi i precedenti interni per i partenopei in Coppa Italia:

3 giugno 1973: Napoli-Atalanta 0-2

10 settembre 1978: Napoli-Atalanta 0-0

5 settembre 1982: Napoli-Atalanta 1-0

7 giugno 1987: Napoli-Atalanta 3-0

15 gennaio 2014: Napoli-Atalanta 3-1

2 gennaio 2018: Napoli-Atalanta 1-2.