Napoli-Atalanta sarà seguita in tutto il mondo: copertura tv in tutti e 5 continenti

Napoli-Atalanta sarà seguita in tutto il Mondo. Sabato pomeriggio i riflettori saranno puntati sul San Paolo per il match tra azzurri e bergamaschi, che avrà una copertura televisiva in tutti e 5 continenti.

Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Portogallo, Olanda, Danimarca, e quelle sudamericane quali Brasile, Argentina, Colombia, Cile e Messico.

Collegati anche Australia, Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti, Giamaica, Thailandia, oltre agli Stati africani di Algeria, Angola, Burundi, Camerun, Congo, Egitto, Etiopia, Guinea, Nigeria Senegal, Sudan, Uganda, Zaire, Zambia e Zimbabwe, come riferisce il sito ufficiale del club partenopeo.