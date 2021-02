Napoli-Atalanta, De Laurentiis con la squadra anche stasera | FOTO

Il presidente azzurro non ha fatto mancare la sua vicinanza a calciatori e staff anche per il match di Coppa Italia

Aurelio De Laurentiis non ha voluto far mancare la sua vicinanza a squadra e staff tecnico anche in occasione di Napoli-Atalanta.

Il presidente è stato avvistato all'esterno del noto hotel che ospita il club azzurro, prima della partenza del bus azzurro in direzione stadio Maradona.