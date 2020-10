Napoli-Atalanta, Gasperini ritrova Ilicic: lo sloveno è tra i convocati

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini può sorridere in vista della trasferta di Napoli. L'allenatore nerazzurro, infatti, ritrova dopo una lunga assenza Josip Ilicic.

L'attaccante sloveno è nell'elenco dei convocati per la trasferta al San Paolo. A disposizione anche Miranchuk.

