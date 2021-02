Gattuso: "Tweet di De Laurentiis? Io la mia messa l'ho fatta"

"L'Atalanta ci ha messo in grandissima difficoltà stasera, sappiamo che è una squadra tosta. Abbiamo fatto delle scelte e proposto il 3-4-3. Abbiamo fatto bene in fase difensiva, potevamo fare qualcosa in più in fase offensiva, ma avanti in questo momento siamo corti. Ora c'è bisogno di gente fresca, giochiamo ogni tre giorni. Questo modulo ci dà più equilibrio in fase difensiva, ma ci toglie qualcosa in fase offensiva. Per quanto riguarda la fase difensiva, però, la squadra mi è piaciuta molto". Così Gennaro Gattuso ha commentato ai microfoni di Rai Sport il match con l'Atalanta.

Il tecnico azzurro ha glissato sullo sfogo di domenica scorsa: "Tweet di De Laurentiis? La messa si fa una volta al giorno. Io la mia messa l'ho fatta, l'ho parlata, l'ho cantata. Ora parliamo di calcio, altrimenti non se ne esce più fuori".

In conclusione Gattuso ha fatto anche il punto della situazione sugli infortunati in casa azzurra: "Insigne ha preso una botta, domani vediamo. Per Mertens ci vorrà ancora un po' di tempo. Fabian Ruiz dovrebbe tornare ad allenarsi in maniera di individuale a Castel Volturno se l'Asl darà il permesso, ricorrendo domani il 21esimo giorno dalla positività".