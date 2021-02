"Il Napoli di ieri sembrava l'Ascoli. Il 3-4-3 in realtà era un 5-4-1": parla l'ex azzurro

"Ieri sera non mi sono divertito molto nel vedere la partita, probabilmente a Gattuso manca ancora un po' di esperienza. Sembrava di vedere Ascoli-Napoli, dove l’Ascoli si difendeva per non prendere gol dal mio Napoli". Queste le parole di Fernando De Napoli, ex centrocampista del Napoli e della Nazionale ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” in onda su 1 Station Radio.

"Gattuso - spiega l'ex azzurro - deve fare in modo che questa squadra abbia il suo carattere, pensando meno ai moduli e dando più grinta alla squadra. Deve parlare di più alla squadra, un po' come faceva Ottavio Bianchi col mio Napoli. Sento tanti rumors intorno a lui, ma deve essere più concentrato. I giocatori scendono in campo distratti e con poca grinta in campo. È importante dare prima un’identità alla squadra. Vero è che non sta facendo male, visto che gli azzurri sono in lotta su tutti e tre fronti, ma ieri, sinceramente, si sono limitati a difendere e basta. L’unica cosa positiva è il non aver subito gol in casa. Giocare a Napoli è difficile, lo sappiamo benissimo, ma le risposte bisogna darle sul campo, non in conferenza. Rino ha sbagliato a sbottare in diretta tv, domenica. I panni sporchi si lavano in famiglia. Ottavio Bianchi ci diceva sempre che la città vive di calcio e se c’erano critiche bisognava rispondere sul campo. Per me il presidente può dire quello che vuole, ha preso la squadra dalla serie C e l’ha portata in Champions, ed anche quest’anno ha speso tanti soldi sul mercato. Sono convinto che ieri la gara è stata impostata per finire 0-0. Questo non è giusto, perché allo Stadio Maradona devi attaccare sempre tu e non aspettare l’avversario. Il 3-4-3 in realtà era un 5-4-1, rinunciando a giocare. Assenze? A tutti mancano giocatori importanti, non è un problema solo del Napoli".

"Lobotka? Un errore acquistarlo, ancor di più se si pensa che è stato pagato 21 milioni di euro. Il mister non lo fa giocare è perché in sovrappeso. Insigne? Deve capire che ha tutto per essere leader di questa squadra. Mi aspetto di più da lui. Gattuso? Mi auguro che concluda la stagione a Napoli, lo rispetto molto ma credo che ha bisogno di fare esperienza”, conclude De Napoli.