Napoli-Atalanta, azzurri in campo al Maradona nell'anticipo della 26esima giornata | DIRETTA

Napoli in campo allo stadio Maradona per l’anticipo della 26esima giornata di Serie A contro l’Atalanta. Dirige il match l’arbitro Andrea Colombo di Como. Gli assistenti sono Berti e Colarossi. IV uomo Doveri. Al Var c’è Valeri, coadiuvato da Abisso.

Trasferta vietata ai tifosi bergamaschi

Non saranno presenti al Maradona i tifosi ospiti residenti in provincia di Bergamo. Il club nerazzurro ha commentato la decisione di ordine pubblico delle autorità con una nota sul proprio sito ufficiale: "L'Atalanta BC prende ovviamente atto della decisione e si rammarica per quella che essa giudica un’evidente penalizzazione a danno della tifoseria bergamasca”.