Amichevole Napoli-Ascoli: prezzi e modalità di vendita dei biglietti

Dopo le due amichevoli internazionali con Bayern Monaco e Wisla Praga, primo test per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurri affronteranno l'Ascoli domenica 8 agosto alle ore 17.30 allo Stadio Patini.

Il match sarà diretto dall'arbitro Dionisi de L'Aquila. Assistenti: Vigile-Di Monte.

E' possibile acquistare i tagliandi per la gara. Questi i prezzi:

Tribuna Laterale 30,00 ? Distinti 20,00 ? Curva Nord 20,00 ? Curva Sud 20,00 ?

Per questo evento, la capienza dell'impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto esclusivamente online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo due tagliandi. Una volta completata la procedura d'acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale, che potrà esibire direttamente agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro, senza necessità di stamparlo. Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Questo il link per l'acquisto dei tagliandi https://sport.ticketone.it/47462/90600215/napoli-vs-ascoli-amichevole

Gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell'evento e mantenere un distanziamento di sicurezza di almeno un metro. Per accedere all'impianto, gli spettatori dovranno essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9 del decreto legge n. 52/2021; tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni.