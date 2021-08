Il Napoli batte anche l'Ascoli: Insigne subito in gol

Prima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli, dopo il doppio successo nei test internazionali in casa del Bayern Monaco e del Wisla Cracovia. Gli azzurri battono 2-1 l'Ascoli di Sottil, grazie ad una rete per tempo di Insigne ed Elmas.

Spalletti lancia subito dal primo minuto i tre campioni d’Europa Meret, Di Lorenzo e Insigne più Fabian Ruiz. A centrocampo gli azzurri si schierano a tre, con lo spagnolo e Zielinski ai lati di Lobotka.

La squadra partenopea parte subito forte e passa in vantaggio al settimo. Politano crossa al centro dalla destra, Eramo atterra Osimhen, rigore. Dal dischetto capitan Insigne spiazza Leali e segna l’1-0. Al 10’ Zielinski sfiora il raddoppio, colpendo il palo con un ‘colpo da biliardo’ dal limite dell’area. Al 25’, però, arriva il pareggio dell’Ascoli: dormita generale della retroguardia azzurra e Bidaoui infila Meret.

Nella ripresa comincia meglio l’Ascoli, poi l’ingresso degli ultras azzurri sugli spalti e i cori di incitamento svegliano gli azzurri che passano nuovamente in vantaggio al 63’ con Elmas, appena subentrato ad un Fabian Ruiz apparso ancora in grande ritardo di condizione. Il macedone si inserisce alla perfezione e sfrutta al meglio un bell’assist di Insigne, siglando il gol che decide il match.

Il tabellino

Napoli: Meret, Di Lorenzo (62' Malcuit), Manolas (62' Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz (62' Elmas), Lobotka, Zielinski (69' Gaetano), Politano, Osimhen, Insigne (69' Machach). All. Spalletti



Ascoli: Leali, D'Orazio, Avlonitis, Botteghin (64' Salvi), Eramo, Collocolo, Dionisi, Fabbrini, Bidaoui, Castorani, Baschirotto (64' Quaranta). All. Sottil



Arbitro: Dionisi de L'Aquila

Marcatori: 7' Insigne rig., 25' Bidaoui, 63' Elmas.