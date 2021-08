Napoli-Ascoli, Spalletti: "Test importante per il ritorno dei nazionali. Insigne vede dove non guarda"

Luciano Spalletti, al termine di Napoli-Ascoli, ha commentato il match ai microfoni di Canale 8: "E' stato un test importante oggi perchè avevamo il ritorno dei nazionali. Abbiamo visto delle buone giocate, è sintomo di continuità di lavoro. Dobbiamo aumentare la velocità e migliorare su alcuni aspetti. Bisogna aumentare il ritmo ed aumentare le giocate di qualità. Abbiamo giocato con equilibrio, ho visto delle buone cose".

"Il 4-3-3? Non è un calcio statico, è un calcio di movimento. Insigne? Per noi è un riferimento importante, non per niente è il nostro capitano. E' uno di quei calciatori che vede dove non guarda", ha aggiunto il tecnico azzurro.