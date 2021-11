De Laurentiis: "Stiamo lavorando alla Maradona Cup con Napoli e Argentina per il mese di maggio"

"Per il 24 maggio stiamo lavorando con il Ministro degli Esteri Di Maio e l'ambasciatore argentino per organizzare una partita tra Napoli e Argentina e la chiameremo 'The first Maradona Cup'". Questo l'annuncio del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis all'emittente argentina "AmericaTv".

Il Presidente del Napoli è intervenuto in collegamento video dagli spogliatoi del Maradona, nel corso della trasmissione El Show del Futbol, insieme a Hugo Maradona, fratello dell'ex capitano azzurro.