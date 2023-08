Napoli-Apollon Limassol, ultima amichevole a Castel di Sangro per gli azzurri: le formazioni

Ultima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli di Garcia. Contro i ciprioti dell'Apollon Limassol gli azzurri in campo con Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera in difesa; Elmas, Lobotka, Zielinski a centrocampo; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia in attacco. A disposizione Gollini, Contini, Zanoli, Natan, Ostigard, Mario Rui, Obaretin, Cajuste, Demme, Russo, Saco, Politano, Lozano, Zerbin, Simeone.

È il sesto e ultimo test amichevole per il Napoli, con Garcia che ha finalmente a disposizione quasi tutto l'organico ad eccezione degli infortunati Anguissa e Gaetano. I nuovi acquisti Natan e Jens Cajuste (arrivato da pochissimo) troveranno quasi certamente i primi minuti da calciatori del Napoli nella ripresa.