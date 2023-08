Il Napoli chiude il suo precampionato con una vittoria: battuto 2-0 l’Apollon Limassol

Il Napoli chiude il suo precampionato con un successo per 2-0 sui ciprioti dell’Apollon Limassol al Patini di Castel di Sangro. A decidere il match le reti nella ripresa del solito Osimhen e del ‘Cholito’ Simeone. Esordio nel finale per i due neo acquisti Cajuste e Natan.

Prove di Frosinone per Garcia?

Dopo numerosi esperimenti e formazioni con abbondanti rotazioni, a 8 giorni dall’esordio in campionato Rudi Garcia schiera un undici titolare che si avvicina con ogni probabilità a quello che scenderà in campo dall’inizio contro il Frosinone. In difesa con Rrahmani c’è Juan Jesus. A centrocampo ai lati di Lobotka ci sono Elmas e Zielinski. In avanti oltre ai recuperati Osimhen e Kvaratskhelia c’è Raspadori sulla destra. I neo acquisti Natan e Cajuste partono dalla panchina.

Primo tempo avaro di grandi occasioni

Come prevedibile è il Napoli a fare la partita, con Kvaratskhelia che prova ad inventare. Il georgiano si rende pericoloso insieme ai suoi colleghi d’attacco Osimhen e Raspadori, ma gli azzurri non riescono a trovare la via della rete e a sbloccare il risultato nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa la sblocca il solito Osimhen

I partenopei partono subito forte nel secondo tempo e sbloccano il risultato al 60’ grazie al solito Osimhen, che chiude al meglio un’azione partita dai piedi di Kvaratskhelia e rifinita da Olivera con un cross in area per il nigeriano che appoggia in rete per il vantaggio azzurro.

Esordio per Cajuste e Natan: la chiude Simeone

Al 65’ Garcia effettua cinque cambi. Tra gli ingressi in campo ci sono anche il neo acquisto Cajuste e Simeone, che pochi minuti dopo raddoppia e fissa il risultato sul 2-0 sfruttando al meglio un invito di Juan Jesus. Nel finale spazio anche per Natan, che rileva proprio il suo connazionale.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (46' Zanoli), Rrahmani (65' Ostigard), Juan Jesus (68' Natan), Olivera (65' Mario Rui); Elmas (46' Politano), Lobotka (81' Zerbin), Zielinski (65' Cajuste); Raspadori, Kvaratskhelia (65' Lozano), Osimhen (65' Simeone). All. Garcia

Apollon Limassol: Antosch; Drikwa, Peybernes, Skjelvik, Ekpolo, Chambos, Coll, Jurceviv, Abdurahimi, Valbuena, Diguiny. All. Andone

Arbitro: Centi di Viterbo

Marcatori: 60' Osimhen, 70' Simeone.