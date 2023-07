Il Napoli riparte con 6 gol: battuta l'Anaune Val di Non in amichevole a Dimaro

Prima uscita stagionale per il Napoli 2023/2024 targato Rudi Garcia. Gli azzurri hanno affrontato a Dimaro l'Anaune Val di Non, squadra trentina che milita nel campionato di Eccellenza, ormai tradizionale avversaria della prima amichevole precampionato del ritiro in Val di Sole. Con una formazione infarcita di giovani della Primavera e altri rientrati dai prestiti, i partenopei vincono per 6-1. Ad aprire le danze nel primo tempo è Politano su calcio di rigore. A far calare il sipario sul match è, invece, un rocambolesco gol dell'uruguaiano Olivera.

Le scelte di Garcia

C'era grande curiosità per scoprire il primo undici titolare scelto dal neo allenatore azzurro. Il tecnico francese, come previsto, non ha fatto ricorso ai nazionali arrivati solamente negli ultimi giorni in ritiro. Questa la formazione iniziale scesa in campo con il 4-3-3: Contini, Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui; Vergara, Demme, Spavone; Politano, Ambrosino, Zerbin. Tra le novità più interessanti proposte dal trainer transalpino l'esperimento di Folorunsho nell'inedito ruolo di difensore centrale e la scelta dei giovani Vergara e Spavone a centrocampo ai lati di Demme.

Di Politano il primo gol con il tricolore sul petto

A siglare il primo gol stagionale, con il tricolore sul petto, è stato Matteo Politano. L'attaccante azzurro ha aperto le marcature al 21' trasformando un penalty che il giovane Vergara si era conquistato dopo essere stato atterrato in area da un difensore dell'Anaune. Lo stesso Vergara ha raddoppiato poi al 25', sfruttando al meglio un preciso assist dalla destra di Ambrosino e trovando l'angolino basso di precisione.

Nella ripresa tanti cambi e nuovi gol

Dopo essere andati negli spogliatoi con i partenopei avanti di due gol, nella ripresa è andata in scena la prevedibile girandola dei cambi. A siglare il tris al 49' è stato Cioffi, bravo raccoglie l'assist di Marchisano dalla destra e ad insaccare di testa. Un minuto dopo gol della bandiera per la squadra trentina, in rete con Biscaro su calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo di Marchisano.

Al 57' Coli Saco calcia di sinistro dal limite dell'area e trova l'angolino basso, per il 4-1 azzurro. Al 68' Iaccarino, con uno splendido tiro a giro da fuori area, realizza il 5-1. Nel finale al minuto 89 una carambola premia Olivera, che fissa il risultato sul 6-1.

Il tabellino

Napoli primo tempo (4-3-3): Contini, Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui; Vergara, Demme, Spavone; Politano, Ambrosino, Zerbin.

Napoli secondo tempo (4-3-3): Idasiak, Marchisano, D'Avino, Obaretin, Olivera; Russo, Iaccarino, Coli Saco; Marranzino, D'Agostino, Cioffi. All. Garcia

Anaune: Gionta, Sartori, Badjan, Menapace, Allegretti, Faes, Micheli, Casagrande, Biscaro, Kumrija, Diagne. All. Mariotti

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa

Marcatori: 21' Politano rig., 25' Vergara, 49' Cioffi, 51' Biscaro rig., 57' Coli Saco, 68' Iaccarino, 89' Olivera