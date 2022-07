Esordio stagionale per il Napoli 2022/2023. Gli azzurri affronteranno sul campo di Carciato a Dimaro giovedì 14 luglio in amichevole l'Anaune Val di Non, squadra che milita nel campionato di Eccellenza.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00. Il match sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Ssc Napoli.