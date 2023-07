L'amichevole Napoli-Anaune sarà trasmessa in tv e in streaming: dove vederla

Grande attesa per la prima uscita stagionale del nuovo Napoli targato Rudi Garcia. I campioni d'Italia scenderanno in campo a Dimaro giovedì 20 luglio contro i dilettanti dell'Anaune Val di Non per la prima amichevole della preparazione precampionato 2023/2024.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00. Il match sarà trasmesso in diretta tv sul canale Sky Sport Calcio ed in streaming su SkyGo e NowTv.